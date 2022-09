Obama takker for portræt: Alle mine rynker og grå hår er med

Det er kunstnerne Robert McCurdy og Sharon Sprung, der har malet portrætterne af henholdsvis Barack Obama og Michelle Obama.

- Det er vigtigt at finde de rigtige mennesker til det her, siger ekspræsident Barack Obama onsdag om udvælgelsen af de to kunstnere.

- Det, jeg elsker ved Robert, er, at han maler folk, præcis som de er. På godt og ondt. Han opfanger alle rynker, hver en krølle i skjorten, og han nægter at skjule mine grå hår eller at gøre mine ører mindre, siger han.