Nasa har lavet kæmpeaftale med Elon Musks rumfartsfirma

SpaceX og Boeing indgik kontrakter med Nasa tilbage i 2014, efter at rumfartsadministrationen egentlig havde indstillet flyvningen af astronauter til ISS i 2011.

Begge selskaber fik kontrakt på seks flyvninger, men Nasa gav SpaceX kontrakt på yderligere tre missioner, efter at Boeings Starliner begyndte at døje med tekniske problemer.

Starlineren har haft store udfordringer med den software, som hjælper med at styre rumfartøjet. Det tyder dog på, at der er en ende på udfordringerne i sigte for Boeing, som planlægger sin første Starliner-flyvning med astronauter til februar næste år.