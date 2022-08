Ifølge AP har Rushdie heller ikke længere behov for at være tilkoblet en respirator. Det oplyser hans forfatterkollega Aatish Taseer, skriver nyhedsbureauet. Rushdies agent bekræfter oplysningerne over for AP uden at give yderligere information.

Den 75-årige Rushdie blev angrebet under en forelæsning i staten New York. En 24-årig mand mistænkes for overfaldet. Han blev overmandet på den scene, hvor Rushdie skulle tale, og anholdt.

Lørdag oplyste den lokale anklagemyndighed i Chautauqua i New York, hvor angrebet skete, at den 24-årige er sigtet for sigtet for drabsforsøg og overfald.