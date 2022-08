Politi har anholdt mistænkt seriemorder for drab på muslimer i USA

Politiet har fundet adskillige skydevåben i den 51-årige mistænktes hjem. Samtidig er efterforskere i besiddelse af beviser, der viser, at den mistænkte i en vis grad kendte ofrene.

- En personlig konflikt kan have ført til skyderierne, oplyser politiet i en erklæring ifølge Reuters.

Avisen The New York Times skriver, at et muligt motiv kan være, at manden var vred, fordi hans datter havde giftet sig med en shiamuslim.

Den mistænkte er sunnimuslim.

I løbet af den seneste tid har myndighederne i Albuquerque og på delstatsniveau arbejdet for at sikre ekstra polititilstedeværelse ved moskéer under bøn.

Albuquerque er New Mexicos største by og hjemsted for omkring 5000 muslimer ud af byens i alt cirka 565.000 indbyggere.