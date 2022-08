Senatet siger ja til Bidens ambitiøse klima- og sundhedsplan

Efter lang tids hårde forhandlinger sikrede USA’s præsident, Joe Biden, sig søndag aften dansk tid en stor politisk sejr.

Det lykkedes ham således at få en omfattende økonomisk plan stemt igennem i Senatet - det ene af Kongressens to kamre.

Lovforslaget menes at have en værdi af cirka 430 milliarder dollar. Det svarer til over 3100 milliarder kroner. Den ambitiøse pakke skal blandt andet være med til at bekæmpe klimaforandringer og sænke medicinpriser.