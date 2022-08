USA erklærer abekopper for en national sundhedskrise

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, erklærede i slutningen af juli abekopper for en global sundhedskrise. Det er organisationens højeste alarmniveau.

Den amerikanske regering har distribueret 600.000 doser af en vaccine fra det danske selskab Bavarian Nordic og 14.000 vacciner fra selskabet Siga Technologies, siger amerikanske embedsmænd.

Hvor mange der er blevet vaccineret, oplyses ikke.

Rochelle Walensky, der er chef i USA’s center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC), siger, at regeringen går efter at vaccinere 1,6 millioner personer, der er i høj risiko.

USA’s præsident, Joe Biden, har desuden udpeget to embedsmænd, der skal koordinere indsatsen mod abekopper, efter at staterne Californien, Illinois og New York erklærede udbruddene for sundhedskriser.