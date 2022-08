USA justitsministerium anklager betjente i sag om sort kvindes død

De tiltales for at have krænket Taylors rettigheder ved at bruge ransagningskendelsen mod Taylors hjem. Også selv om de vidste, at de ikke havde et lovligt grundlag for det.

Ifølge Garland antages det også, at de ”tog skridt til at dække over deres ulovlige handling, efter frøken Taylor var dræbt”.

Den fjerde betjent Brett Hankinson er anklaget for overdreven magtanvendelse ved at åbne ild under aktionen, som endte med den sorte kvindes død. Han blev tidligere i år frikendt efter en tiltale om at have ageret tankeløst under aktionen rejst af anklagemyndigheden i Kentucky.

Taylor lå og sov i sin lejlighed, sammen med sin kæreste, Kennet Walker, i marts 2020, da de vågnede ved at høre støj ved døren.