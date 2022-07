Ekstrem hedebølge plager USA og har sat nationalpark i brand

Den kvælende varme har også øget brandrisikoen, og fredag brød en voldsom brand, som er blevet navngivet Oak Fire, ud i Californien nær nationalparken Yosemite. Her trues blandt andet gigantiske mammuttræer af flammerne.

Oak Fire, der kan oversættes til egetræsbranden, er af myndighederne blevet beskrevet som ”eksplosiv”. På mindre end 24 timer voksede den fra at dække et areal på godt to kvadratkilometer til at dække et areal på over 38 kvadratkilometer. Det svarer til et område cirka dobbelt så stort som øen Anholt.