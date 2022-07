Betjent bag George Floyd-drab får 20 år for at krænke rettigheder

Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra den lokale tv-kanal KSTP-TV. I Minnesota afsoner fængslede typisk to tredjedele af dommen, inden de kan blive prøveløsladt.

Derek Chauvin blev i 2021 fundet skyldig i at have dræbt Floyd ved at knæle på hans hals længe nok til at tage livet af Floyd.

Chauvin har erkendt, at han krænkede Floyds rettigheder ved at foretage en anholdelse, der var uproportionel i forhold til forbrydelsen.

Floyd var, da han blev stoppet, mistænkt for at have købt en pakke cigaretter med en falsk 20-dollar-seddel.