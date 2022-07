Prisen på en amerikansk tønde olie falder til under 100 dollar

Oliepriserne falder på grund af voksende bekymringer for en global økonomisk afmatning. Frygten er, at det vil komme til at betyde, at der i mindre grad er råd til at købe olie.

Oliehandlerne er bekymrede over de kraftige stigninger i omkostningerne for at tage et lån i USA.

Det skyldes, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er gået i gang med en række renteforhøjelser for at afkøle inflationen.