Flertallet af dommerne mener, at den skelsættende afgørelse dengang var forkert, fordi USA’s forfatning ikke specifikt nævner abortrettigheder.

Domstolens beslutning har afsløret den splittelse, som USA står overfor. For mens republikanske stemmer ser den nye afgørelse i højesteret som en sejr, så er stemningen en anden i Demokraternes lejr.

USA’s præsident, Joe Biden, har for nylig meddelt, at han lover at beskytte kvinder, der rejser mellem stater for at få en abort.

»Som justitsministeren også har meddelt, må kvinder bevare den frihed, at de kan rejse til en anden delstat for at få den behandling, de har brug for,« har præsidenten for nylig sagt.