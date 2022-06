Alting har sin pris, lyder en gammel talemåde, men for mange kvinder i USA kan prisen for en abort være svær at dække.

Efter den amerikanske højesteret forleden omstødte abortafgørelsen Roe v. Wade fra 1973, står endnu flere amerikanske kvinder og familier i en situation, hvor de skal dykke dybt ned i pengepungen for at kunne betale for en abort.