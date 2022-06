USA's Senat godkender historisk stramning af våbenlovgivning

Lovforslaget omfatter blandt andet skrappere baggrundstjek af personer, som er dømt for vold i hjemmet, eller som i deres ungdom er dømt for forbrydelser af en vis karakter.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte delstater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, erkender, at demokraterne ikke fik alt, hvad de bad om i forhandlingerne, men glæder sig alligevel over et skridt i den rigtige retning.

- Det her er ikke en kur mod alle de måder, som våbenvold påvirker vores land, men det er et længe ventet skridt i den rigtige retning, siger han.

Vedtagelsen kommer bare kort tid efter, at landets Højesteret afgjorde, at delstaten New Yorks våbenlovgivning var i strid med landets forfatning.