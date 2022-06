Sikkerhedschef: Politiindsats ved Uvalde-skyderi var ynkelig

Men ordensmagten ventede en time med at gå ind på skolen, Robb Elementary School.

- Tre minutter efter at den mistænkte gik ind i den vestlige bygning, var der tilstrækkeligt med bevæbnede betjente med skudsikre veste til at isolere, distrahere og neutralisere den mistænkte, siger McCraw.

- Det eneste, der stoppede de dedikerede betjente på gangen fra at gå ind i lokale 111 og 112, var indsatslederen, der besluttede at sætte betjentenes liv over børnenes liv.

Under tirsdagens høring er det også kommet frem, at døren til det klasselokale, hvor de 19 børn og to lærere blev dræbt, ikke var låst. Politiet har oplyst, at man ventede på en nøgle.