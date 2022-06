Da den 11-årige pige Miah Cerrillo fra Robb Elementary School i byen Uvalde for lidt over tre uger siden smurte sig selv ind i blodet fra en anden elev i sin klasse for at spille død, havde hun et eneste håb, og det var at overleve.

Den 18-årige gerningsmand Salvador Ramos var netop trådt ind i hendes klasse, hvor han med en såkaldt AR-15 semiautomatisk riffel skød rundt om sig for at slå så mange elever og lærere ihjel som overhovedet muligt.