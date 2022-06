Mødet fandt sted i skyggen af krigen i Ukraine og efter det dugfriske nationale kompromis, om at Danmark inden 2033 skal øge forsvarsudgifterne til to pct. af bruttonationalproduktet (bnp) og kun to dage efter, at Danmark onsdag stemte ja til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Det betyder dog ikke, at der fra amerikansk side er tilfredshed med Danmarks indsats i det nye og langt mere udfordrende sikkerhedspolitiske klima efter Ruslands invasion af Ukraine.