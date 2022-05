Skud fra våben er nu den største dødsårsag for unge amerikanere

Målt per indbygger var dødsraten højst i hovedstaden Washington D.C. efterfulgt af delstaterne Louisiana og Alaska.

Tirsdagens skoleskyderi i Texas har fået debatten om USA’s lempelige våbenlove til at blusse op på ny.

En måling fra Reuters/Ipos viste onsdag, at et klart flertal af amerikanerne bakker op om strammere våbenlove, men at de samtidig ikke tror på, at myndighederne har tænkt sig at gribe ind.