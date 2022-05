- Han kunne være aggressiv. Især hvis han blev rigtig sur.

Det er første gang, at Adriana Reyes udtaler sig om tragedien, der tirsdag udspillede sig i byen Uvalde på Robb Elementary School.

Hendes søn Salvador Ramos er mistænkt for at have købt to halvautomatiske rifler kort efter sin 18 års fødselsdag, som han siden brugte til at udføre det næstmest dødelige skoleskyderi i USA’s historie.

Politiet har oplyst, at 19 børn fra tredje- og fjerdeklasse samt to lærere blev dræbt under skyderiet. Yderligere 17 blev såret - heriblandt tre betjente.