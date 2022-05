14/05/2022 KL. 06:30

Amerikanske efterretningstjenester kritiseres for at være for åbenmundede

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, afviser at have givet Ukraine efterretningshjælp til at slå russiske generaler ihjel. Afvisningen kommer efter massiv kritik af efterretningstjenesterne for at være for åbne.