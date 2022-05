Carla Sands: Trumps idé om at købe Grønland var fantastisk

Trumps idé om at købe Grønland kom ud af det blå, og Grønland var ikke til salg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte desuden Trumps idé for absurd. Den afvisning fik Trump til at aflyse et planlagt besøg i Danmark.

Den 60-årige tidligere ambassadør er en af flere republikanske kandidater, der skal gennem et primærvalg for at afgøre, hvem af dem der skal afløse Pennsylvanias nuværende republikanske senator, Pat Toomey, der ikke genopstiller ved valget næste år.

Blandt hendes mærkesager er arbejdspladser i Pennsylvania og børn og unges adgang til ”fremragende uddannelse”.

Midtvejsvalget i Pennsylvania i november 2022 er et af de valg rundt om i USA, der kan være med til at afgøre magtbalancen i USA’s Senat.