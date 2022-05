Medie: USA's højesteret kan være på vej til at stemme for at afskaffe ret til abort

Beslutningen er ikke endegyldig, og dommere kan - og har desuden før i tiden - ændret holdning i store sager, frem til få dage før retten skal komme med sin endelige afgørelse, skriver Politico.

Ifølge mediet står retten til at komme med sin endelige afgørelse inden for de næste to måneder.

Dokumentet er fra 10. februar, og det er ikke umuligt, at der er kommet ændringer siden, skriver Politico.

Står den nuværende holdning ved magt, står USA over for en enorm omvæltning, hvad angår kvinders rettigheder.