Mand, der var fangevogter for danske Daniel Rye, er kendt skyldig i alle anklager i USA

Daniel Rye har vidnet i den to uger lange retssag i byen Alexandria i delstaten Virginia.

De fire britiske torturbødler fik øgenavnet ”The Beatles”. De skal have fået navnet af deres fanger på grund af deres britiske accent.

I anklager Raj Parekhs afsluttende bemærkninger til juryen lød det, at det var blevet bevist, at Elsheikh og to af de andre fangevogtere ”voksede op sammen, blev radikaliseret sammen, kæmpede som højtstående IS-krigere sammen og torturerede og terroriserede gidsler sammen”.

- Det, som disse uhyrlige forbrydelser efterlader, er et eftermæle af brutale mord og ødelagte familier, sagde Raj Parekh.

Elsheikhs forsvarer, Nina Ginsberg, argumenterede for, at selv om Elsheikh muligvis var en IS-kriger, så havde anklagerne ikke bevist, at han var en del af ”The Beatles”. Men det forsvar blev altså afvist af juryen.