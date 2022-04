Video viser amerikansk politi skyde sort mand i nakken

Anklagemyndigheden i Kent County, hvor Grand Rapids ligger, er nu ved at finde ud af, om der skal rejses tiltale mod den hjemsendte betjent.

Politivold mod sorte har i mange år været et enormt følsomt emne i USA.

I 2021 blev politibetjenten Derek Chauvin fundet skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd ved at knæle på hans hals længe nok til at tage livet af Floyd.

Tidligere samme år blev 20-årige Daunte Wright skudt af amerikansk politi, efter at han var blevet vinket ind til siden i delstaten Minnesota. Betjenten, der skød ham, forklarede sig med, at hun ved en fejl var kommet til at gribe til sin pistol i stedet for sin strømpistol.