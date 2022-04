Politiet i New York jagter tirsdag en person, der mistænkes for tidligere på dagen at have skudt ti personer i en subway i bydelen Brooklyn.

Det fortæller New Yorks guvernør, Kathy Hochul, ved en pressebriefing.

- Den mistænkte er stadig på fri fod og er farlig, siger hun.

Politiet bekræfter ved samme briefing, at ti personer behandles efter at være blevet ramt af skud. Fem af dem er i kritisk, men stabil tilstand, lyder det.