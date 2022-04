Repræsentanternes Hus har godkendt forslag om at sænke insulinpriser

USA er kommet et skridt nærmere at få lavere priser på insulin.

Det står klart, efter at Repræsentanternes Hus har godkendt et lovforslag, der sætter et loft på patienters udgifter til insulin på 35 dollar om måneden - 235 kroner.

Lovforslaget skal dog stadig godkendes af Senatet, der er i gang med at udtænke et meget bredere et af slagsen.