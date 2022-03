Tinder lader brugere i USA tjekke hinandens straffeattester

Når folk går ind i Garbo via Tinder-appen, kan de indtaste navn, telefonnummer eller andre informationer om en mulig date. Herefter kan de se, om vedkommende står registreret som en seksualforbryder, eller om personen tidligere er blevet dømt eller anholdt.

Datingapps som Tinder har været under stigende pres for at tage affære, efter at flere kvinder i USA har anmeldt, at de er blevet udsat for overgreb af mænd, som de har mødt på platformene.

Eksperter advarer dog om, at idéen med baggrundstjek har sine begrænsninger.