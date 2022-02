19/02/2022 KL. 13:05

For abonnenter

Splittelsen i Det Republikanske Parti vokser

Internt forsøger kræfter i Washington i det skjulte at bremse Donald Trump fra at stille op til præsidentvalget i 2024. Ifølge en kommentator er det selve fremtiden for det republikanske parti, der er på spil.