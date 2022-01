Vaccinekrav for sundhedsansatte træder i kraft i USA

Torsdag udløber således en frist for vaccination af sundhedsansatte i de stater, der ikke har sagsøgt den føderale regering som følge af kravet.

Sundhedsarbejdere i omkring halvdelen af de amerikanske delstater har indtil torsdag til at blive vaccineret mod coronavirus.

Kravet bliver indført på et tidspunkt, hvor mange hospitaler er overbelastede på grund af den kraftige smittebølge drevet frem af omikronvarianten.

I de stater, der har sagsøgt regeringen, vil kravet træde i kraft i midten af februar. Det skyldes, at kravet har fået medhold af højesteret for nylig, og derfor skal indføres.

Det gælder hovedsageligt demokratiskledede delstater, herunder nogle af de største stater som Californien, New York og Pennsylvania.

Der indlægges i øjeblikket rekordmange coronasmittede, samtidig med at flere sundhedsansatte også må sygemelde sig.

Dertil kommer, at nogle ansatte har sagt deres job op som følge af det nye krav.

- Der er helt sikkert folk, der har sagt op på grund af vaccinekravet. Men jeg tror, at antallet er relativt lavt, siger Catherine Barbieri, der er jurist for en fagforening for sundhedsansatte i Philadelphia i Pennsylvania, ifølge AP.

På et hospital i Nebraska har tre ud af 180 medarbejdere forladt jobbet, mens andre har søgt om dispensation, oplyser talskvinde Janice Reese.

USA er både det land i verden, der har registreret flest tilfælde af coronasmitte og flest coronarelaterede dødsfald.