Trumps ønske om blokering af dokumenter om stormløb afvist

USA’s højesteret har afvist en anmodning fra Donald Trump om at blokere for frigivelse af dokumenter fra Det Hvide Hus om stormløbet på Kongressen i januar 2021.

Udvalget gransker begivenhederne den 6. januar sidste år, herunder også hvad Trump sagde og gjorde den dag samt hans forsøg på at ændre på resultatet af præsidentvalget.

Den tidligere præsident og hans allierede har ført en løbende juridisk kamp mod kongresudvalget. De forsøger at blokere adgangen til dokumenter og vidner.

Ifølge udvalget er adgang til dokumenterne nødvendige for at forstå enhver rolle, Trump kan have spillet i at have tilskyndet til volden, der udspillede sig 6. januar sidste år.