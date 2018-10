Trump hylder Kavanaughs "pinligt rene fortid" efter afstemning

USA's præsident, Donald Trump, var lørdag ovenud tilfreds, efter at hans udvalgte kandidat til det ledige sæde i Højesteret, Brett Kavanaugh, blev godkendt ved en afstemning i Senatet.

- Det er en af årsagerne til, at jeg valgte ham, fordi der findes ingen med en pinligt ren fortid som Brett Kavanaugh, siger Trump.

Han afviser dermed alle de beskyldninger om seksuelt overgreb, som den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford har rettet mod Kavanaugh.

Donald Trump siger, at han er "100 procent sikker på", at Christine Blasey Ford ved en fejltagelse har udpeget Brett Kavanaugh som manden, der i begyndelsen af 1980'erne forgreb sig på hende til en privat fest.

- Han er en fantastisk mand, og jeg er meget beæret over at have valgt ham, siger Donald Trump om Brett Kavanaugh.

Lørdagens afstemning i Senatet blev flere gange afbrudt af høje tilråb fra tilskuerpladserne.

Det forhindrede dog ikke afstemningen i at blive gennemført, og Kavanaugh blev godkendt, da 50 senatorer stemte for og 48 stemte imod.

Christine Blasey Fords beskyldninger mod Kavanaugh udløste forrige uge en høring i Senatets retsudvalg. Her blev begge parter udspurgt om det påståede overgreb, der skulle have fundet sted, da Christine Blasey Ford var 15 år og Brett Kavanaugh var 17.

Kavanaugh er godkendt som højesteretsdommer

Siden iværksatte forbundspolitiet FBI en kort efterforskning af sagen.

Donald Trump mener, at Demokraterne stod bag beskyldningerne mod Brett Kavanaugh.

- Vi er beæret over, at han var i stand til at stå imod dette forfærdelige, forfærdelige angreb fra Demokraterne, siger præsidenten om bord på Air Force One på vej mod et massemøde i Kansas.