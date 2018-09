Nasa har en ny plan for missioner til Månen og Mars

Nasa har sendt en plan til kongressen med en række nye mål for de kommende årtier. Målene er ikke mindst blevet opdateret på baggrund af de seneste positive udviklinger inden for kommercielle rumoperationer.

Efter planen skal Nasa flyve astronauter til Månen i det næste årti og have et rumskib i kredsløb i 2023. Og ambitionerne stopper ikke her - i 2030'erne vil organisationen stå bag en rejse til Mars.

Ved at sende en ubemandet mission til Mars i 2020 håber man at kunne finde geologiske ressourcer, der kan bidrage til at gøre en bemandet base mulig senere. Det er desuden nødvendigt at finde internationale partnere for at gøre Mars-missionen til en realitet.

Manden på Månen taler kinesisk Kina forbereder en månebase og tæller ned til den første landing senere på året på Månens bagside.

Kina og Indien er nogle af de lande, der skønnes at kunne være interesserede i at deltage i rumprojekter.

Det overordnede mål for Nasa er også at forberede installationer på Månen og i rummet, der kan facilitere rejser endnu længere ud i det ydre rum. Nasas fornyede optimisme kommer i kølvandet på Trumps rumdirektiv, der blev underskrevet sidste år.