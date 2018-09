Kvinde vil vidne mod højesteretskandidat over for senatorer

En kvinde, som beskylder den amerikanske dommer Brett Kavanaugh for seksuelle overgreb tilbage i 1980'erne, er parat til at træde frem og afgive sit vidneudsagn offentligt over for retsudvalget i Senatet i denne uge.

Det oplyser hendes advokat, Debra Katz, ifølge AP.

Professor Christine Blasey Ford fra delstaten Californien har beskyldt Kavanaugh, der er nomineret af præsident Donald Trump til den politisk betydningsfulde højesteret, for et seksuelt overgreb i begyndelsen af 1980'erne.

Ford anklager Kavanaugh for sammen med en ven at angribe hende og klæde hende af mod hendes vilje. Da hun forsøgte at skrige, lagde Kavanaugh ifølge Ford en hånd over hendes mund.

Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17.

- Hun er af den opfattelse, at hvis det ikke var for Brett Kavanaughs tunge beruselse, var hun blevet voldtaget, siger Debra Katz til NBC's tv-program "Today".

Brett Kavanaugh afviser anklagerne. Det samme gør hans ven fra skoletiden.

I en pressemeddelelse mandag tilbyder han at stille op til yderligere høringer i Senatets retsudvalg, hvis udvalget ønsker det.

- Det her er aldrig sket. Jeg vidste ikke, hvem der stod bag anklagerne før i går (søndag, red.), hvor hun identificerede sig selv, siger han i meddelelsen.

Kerri Kupec, der er talskvinde for Det Hvide Hus, forklarer, at Det Hvide Hus fortsat støtter Kavanaugh og bakker hans forklaring op.

Kavanaugh skal efter sin nominering bruge en godkendelse fra et flertal i Senatet. Her har han været igennem høringer i retsudvalget, der mangler at stemme om udvalgets anbefaling.

Herefter skal han til afstemning for hele Senatet.

Efter anklagen fra Christine Blasey Ford har flere demokratiske og enkelte republikanske senatorer anbefalet, at retsudvalget giver sig tid til at høre fra både Ford og Kavanaugh om anklagerne.

Ud over Det Hvide Hus' officielle opbakning til Kavanaugh har Trumps særlige rådgiver Kellyanne Conway sagt, at kvinden "bør aflægge vidneudsagn under ed, og at det bør ske i Kongressen".

Conway siger til journaliser, at kvinden "ikke bør ignoreres eller fornærmes".