Orkanenhavde kurs mod dansk familie: »Vi var meget bekymrede«

Rico Toft Christensen, der er bosat North Carolina, troede indtil i går, at orkanen havde direkte kurs mod ham og hans familie, som består af konen Jeane og parrets to børn Viggo og Helena.

Men heldigvis for familien i Morrisville tog orkanen en mere sydlig retning. Det betyder, at de kan gå fri for de kraftigste vindstyrker - men den ekstreme nedbør - den kommer de til at mærke.

»For to dage siden var vi meget bekymrede, nu er vi heldige, at orkanen tager en mere sydlig retning, men vi forventer, at vandet kommer op til huset,« siger han og fortsætter.

»Vi har fået lagt en lille vold omkring vores hus igennem de sidste fem år, fordi vi altid har været hårdest ramt af oversvømmelserne.«

De enorme vandstande og det uvejr som rammer beboerne i store dele af North Carolina gør, at mange af dem har forberedt sig på at skulle være inden for de næste par dage.



»Hylderne er ret bare,« siger Rico Christensen.

»Men vi har fået købt mad og drikkevarer, så vi kan klare os i fire-fem dage. Så har vi også købt en generator til, når strømmen går og ekstra benzin - som var ret svært at finde.«

Rico Christensen fortæller, at alt i starten blev revet ned fra hylderne i det lokale supermarked, fordi alle frygtede, at de ville ramme lige ind i orkanens øje, men grunden til at hylderne stadigvæk er tomme, er fordi supermarkederne nu allokerer deres varer ned til de sydlige områder, der nu forventes at blive hårdest ramt.

Rico Toft Christensen har boet i USA i 7 år. Det er den tredje orkan, han oplever i landet. Foto: Rico Toft Christensen,

Trump får hug før ny orkan: Nej, næsten 3.000 døde er ikke en succes

Trafikken var meget god

I dag er Ricos sidste arbejdsdag i ugen og på kontoret smutter de hjem omkring frokost, så alle kan nå at være hjemme, inden orkanen forventes at ramme i løbet af aftenen eller fredag nat.

Selvom han mener det, når han siger »at han ikke kan komme i tanke om noget positivt ved en orkan,« så havde han i dag en af de lettere dage, da han kørte til arbejde.

Stilheden før stormen. Så roligt så der ud hos familien Christensen, da Rico Toft Christensen tog på arbejde til morges. Foto: Rico Toft Christensen

»Trafikken var rimelige god her til morgen,« griner Rico Christensen.

»Der er ret mange, der allerede i dag har valgt at blive hjemme og skoler og universiteter er blevet lukket.«

10 millioner amerikanere kan blive ramt af ekstrem orkan

Men på trods af den lette trafik og orkanens aftagende styrke tager hverken han eller hans naboer let på orkanen.

»De fleste på min vej ved godt, at selvom vi slipper for det værste, så kommer det til at have en stor effekt på vores område. Vi ved af erfaring, at mennesker kommer til skade, så det er på ingen måde morsomt,« siger han og fortsætter:

»Folk tager det med respekt og planlægger. Der er ikke noget positivt ved en orkan.«