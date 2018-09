USA: Orkanen Florence kan skifte kurs - endnu en stat er i undtagelsestilstand

Guvernøren Nathan Deal fra den amerikanske delstat Georgia har onsdag erklæret undtagelsestilstand i hele staten, efter at de seneste prognoser for orkanen Florence er kommet.

Meteorologerne regner nu med, at orkanen vil sænke farten, kort før den når den amerikanske østkyst, og sætte kursen mod sydvest frem for nordvest. Og det betyder, at Georgia, der ligger lige nord for Florida, også er kommet i fare.

»I dette lys vil jeg opfordre alle indbyggere til at være forberedt på konsekvenserne både ved kysterne og længere ind i landet,« siger guvernøren ifølge CBS Atlanta.

Også statens senator, Butch Miller, har opfordret indbyggerne til at tage deres forholdsregler. Modsat andre stater er der dog ikke tale om, at man vil evakuere borgerne, men Georgias myndigheder har meddelt, at man vil have bygninger parate til eventuelle husvilde samt evakuerede fra andre stater.

Man regner nu med, at orkanen først vil ramme kysten i weekenden, idet den har sænket farten lidt. Onsdag mistede "Florence" lidt af pusten og er derfor nedgraderet til en kategori 3-orkan.

Meteorologerne, som følger "Florence" regner dog stadig med, at orkanen vil tage til i styrke igen i løbet af det kommende døgn, før den til sidst bremser og formentlig vil nå land som en kategori 2 eller 3-orkan.

Kategori 5-orkan: Undtagelsestilstand erklæret i Washington D.C.

Borgmesteren i Washington D.C., Muriel Bowser, erklærede tirsdag undtagelsestilstand forud for orkanens landgang. Det samme har Virginia, North Carolina og South Carolina, hvor man forventer, at orkanen vil ramme hårdest, gjort.

North Carolina er en af de stater, der forventes hårdest ramt. Her evakueringsskilt ved Emerald Isle. Foto: Tom Copeland/AP

Orkanens komme har betydet masse-evakueringer af folk ved kysterne. Således måtte en million mennesker på USA's østkyst tirsdag morgen forlade deres huse for først at vende tilbage, når uvejret er passeret.

»Dette er en meget farlig orkan, og vi ønsker ikke at se ét eneste menneskeliv gå tabt,« sagde guvernør Henry McMaster i South Carolina mandag på et pressemøde.