Trumps støtter tager til genmæle: »Forfatteren til denne løgnagtige kronik burde skamme sig«

Avisen New York Times bragte onsdag en kronik, som i direkte vendinger beskrev, hvordan medarbejdere i toppen af Donald Trumps administration aktivt arbejder på at undergrave ham.

Siden er der blevet spekuleret i, hvem der kan have skrevet kronikken, og om den kommer fra en højstående person i Det Hvide Hus. Men kronikken kan komme fra "tusindvis" af mennesker, lyder det fra Trump-rådgiver Kellyanne Conway.

»Det står overhovedet ikke klart, om det er en person i Det Hvide Hus. Der er tusinder af politiske medarbejdere og hundredevis af personer, der kan få titlen 'seniorofficial i administrationen',« siger hun til Fox News.

Den anonyme embedsmand skrev bl.a., at præsidenten er ustabil og udviser amoralsk adfærd, og at medarbejderne derfor overvejer at tage skridt til at få ham afsat.

Flere af præsidentens nærmeste har efterfølgende taget afstand fra kronikken.

»Personen har sikkert en historik med at lække ting,« skriver Trumps advokat, Rudy Giuliani, på Twitter, hvor han også kalder personen for »meget farlig«.

Donald Trump selv har på Twitter kaldt personen bag kronikken for »uden rygrad« og stillet spørgsmålstegn ved, om personen overhovedet eksisterer. Han opfordrer samtidig New York Times til at bryde kildebeskyttelsen og angive personen til myndighederne.

USA's udenrigsminister Mike Pompeo, som er i Indien på statsbesøg, sagde torsdag i en tale på landets ambassade, at det ikke er ham, som har skrevet kronikken. Samtidig siger han, at personen bag kronikken burde sige op.

»I stedet for at underminere, hvad præsident Trump og denne regering forsøger at gøre,« lyder beskeden fra Mike Pompeo, som samtidig langer ud efter medierne - i dette tilfælde New York Times - og kalder det for bekymrende, at avisen overhovedet har trykt kronikken.

Også vicepræsident Mike Pence har gennem sin presseafdeling oplyst, at han ikke står bag kronikken.

»New York Times skulle skamme sig, og det samme skulle personen, som har skrevet denne løgnagtige og ulogiske kronik,« skriver Mike Pences pressechef Jarrod Agen på Twitter.

Også efterretningschef Dan Coats har pure afvist at stå bag kronikken.