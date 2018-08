Sarah Palin er uønsket til John McCains begravelse

De var tidligere makkere i kampen om præsidentembedet i USA.

Men meget er sket, siden nu afdøde senator John McCain i 2008 valgte den dengang relativt ukendte Alaska-guvernør, Sarah Palin, som sin vicepræsidentkandidat for det republikanske parti.

Nu forlyder det, at Palin ikke er velkommen, når McCain, som lørdag døde af hjernekræft i en alder af 81 år, skal begraves.



Hun bliver heller ikke inviteret til de forskellige mindehøjtideligheder, som afholdes i McCains ære de kommende dage.



USA har taget hul på det lange farvel til McCain

Det skriver blandt andre CNN, og oplysningen bekræftes af en ven af McCain-familien over for magasinet People.



Heller ikke præsident Donald Trump, som McCain har kritiseret gentagne gange, får en invitation. Det fremgår ikke, hvem der specifikt har truffet beslutningen.

Til gengæld forventes McCains 106-årige mor, Roberta McCain, at deltage i flere mindehøjtideligheder for sin søn, skriver CNN.

John McCain er død: Seks afgørende øjeblikke i McCains liv

Både tidligere præsident Barack Obama og George W. Bush skal tale ved en mindehøjtidelighed for John McCain i National Cathedral i Washington lørdag.

Først for nylig indrømmede John McCain, at han fortrød, at han valgte Sarah Palin som sin vicepræsidentkandidat i 2008.



Et mere indadvendt USA tager afsked med John McCain Skiftet i amerikansk udenrigspolitik fra aktivistisk internationalisme til mere tilbagetrukne positioner kan tage yderligere fart efter den indflydelsesrige senators død.

Alligevel hyldede Palin sin gamleog kaldte ham sin ven, da nyheden om hans død tikkede ind i weekenden.

»I dag har vi mistet en amerikansk ener. Senator John McCain var en maverick og en fighter, der aldrig var bange for at stå fast på sine meninger.«



»John McCain var min ven. Jeg vil huske de gode tider,« skrev Palin på Twitter.