Lørdag døde senator John McCain. Igennem sine 81 år levede John McCain et liv først som soldat, krigsfange og politiker. Han blev i 1986 valgt som senator i Arizona for Det Republikanske Parti, hvor han ikke var bange for at sætte sig imod sit eget partis politik. Det skriver BBC.

Her er seks afgørende øjeblikke i John McCains 81 års lange liv.

Løsladt krigsfange i Vietnam

Den 14. marts 1973 blev den 36-årige McCain løsladt fra den krigslejr i Vietnam, som han havde tilbragt næsten seks år af sit liv i.

John McCains fly blev skudt ned under et bombetogt, hvor han brækkede begge arme, et ben, og senere fik han sin skulder knust af nordvietnamesere, der fandt ham i søen, han var landet i.

McCain tilbragte de efterfølgende år med tortur og uvidenhed omkring sin skæbne.

John McCain bliver eskorteret til lufthavnen i Hanoi, efter at han var blevet frigivet af Nordvietnam. Foto: Horst Faas/AP

Den mørkhårede mand, der styrtede med sit fly for næsten seks år forinden, steg haltende ud af bussen med hvidt hår.

Han havde men fra krigen resten af sit liv og kunne blandt andet ikke hæve sin ene arm over hovedhøjde.

Han blev i den amerikanske hær otte år efter.

Valgt til Kongressen

Den 2. november 1982 blev McCain valgt ind i Kongressen i staten Arizona. McCain blev her kritiseret for sit manglende tilhørsforhold og kendskab til Arizona af sine modstandere.

Under en debat ved primærvalget gjorde han sig særligt bemærket med ophidsede kommentarer til sin politiske modstander om den vedvarende kritik om hans manglende forhold til Arizona.

»Vi i militæret bor mange forskellige steder. Jeg ville ønske, at jeg havde den luksus som dig at kunne bo i Arizona hele mit liv, men jeg var i gang med andre ting. Når jeg lige tænker over det, så var Hanoi det sted, jeg boede længst i,« sagde McCain under debatten.

Han strøg derfor overbevisende igennem primærvalget.

Frikendt for korruption

Perioden op til den 20. november 1991 kunne have været skelsættende for McCains politiske karriere, da han blev beskyldt og undersøgt for korruption.

Den daværende erhvervsmand og svindler Charles Keating var bekymret for hans virksomhed, Lincoln Savings, skulle falde efter et eventuelt statsligt kontrolbesøg.

I 1980'erne havde USA gennem en slap kontrol og korruption i erhvervslivet oplevet et stort kollaps i flere finansielle institutioner. Keating var bange for, at hans bank - Lincoln Savings - også ville i forbindelse med den øgede kontrol årene efter.

Han tog derfor kontakt til sin ven i senatet McCain og tilbød ham flere ture til Bahamas for at forbigå hans ulovlige aktiviteter, hvilket McCain tog imod.

Lincoln Savings blev senere afsløret, og McCain blev beskyldt for korruption, men blev senere frikendt med argumentet, at han blot havde udvist dårlig dømmekraft i situationen.

Nederlaget i South Carolina

Den 19. februar 2000 var McCain et mulehår fra at løbe med sejren i forhold til at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat.

George W. Bush var ellers den oplagte vinder til at blive nomineret som den republikanske præsidentkandidat, men nu var den store overraskelse ved at ske på baggrund af en uortodoks valgkampagne

McCain var bedst kendt for sin turnébus i New Hampshire, som bar navnet »Straight-Talk Express«. Han vandt staten, hvilket skabte nervøse miner i Bush-lejren.

John McCains bus "Straight-Talk Express" får stor mediebevågenhed. Foto: Stephan Savoia/AP

Det hele skulle nu afgøres i South Carolina den 19. februar. Op til valget skruede Bush-kampagnen bissen på, og rygter om McCains psyke og McCains faderskab til ukendte mørke børn blev spredt.

Bush endte med sejren efter at have kæmpet med næb og kløer mod den langt mindre pengestærke McCain.

Afviste Obama-teorier

I valgkampen 2008 var McCain blevet valgt som republikanernes præsidentkandidat og skulle tage kampen op mod demokraternes kandidat Barack Obama.

Igennem valgkampen var konspirationsteorier om Barack Obama opstået. Folk påstod, at han ikke var amerikaner, men i stedet en arabisk terrorist og blev beskyldt for mangelfuld patriotisme.

Disse konspirationsteorier var blandt andet opstået på baggrund af McCains potentielle vicepræsident Sarah Palin, der havde opildnet debatten på eget initiativ.

Under et arrangement på et gymnasium i byen Lakesville delte vælgerne deres bekymring omkring den demokratiske kandidat på baggrund af konspirationsteorierne.

McCain ville dog ikke høre på det og fejede alle anklagerne mod sin politiske modstander af banen.

»Han (Barack Obama) er en anstændig mand, far og borger, som jeg bare ikke er enig med politisk. Det er det eneste denne valgkamp handler om,« svarede McCain.

Kommentaren vakte stor utilfredshed i salen, men respekt fra kollegerne.

Stemte imod sine egne

Den 28. juli 2017 lagde McCain sig ud med store dele af Det Republikanske Parti og præsident Donald Trump, da han stemte imod tilbagetrækningen af den tidligere præsident Barack Obamas Affordable Care Act kaldet Obamacare.

Beslutningen vakte stor jubel hos Demokraterne, men lige så stor harme opstod i det Det Republikanske Parti.

Forholdet mellem John McCain og Donald Trump blev betændt efter McCain gik imod hans præsident. Fotos: Brendan Smialowski, Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Grunden til, at han stemte imod partiets linje var, at han ville sende et signal til de andre republikanere, der var uenige med Donald Trump, men som ikke turde gå op imod den politiske linje.

Det blev starten på en bølge af modstand fra McCains side til præsident Donald Trump, som siden da har haft et betændt forhold til hinanden.

Blandt andet stillede Donald Trump spørgsmålstegn ved McCains heltemod under Vietnamkrigen.

Han bliver ifølge kolleger husket som en mand, der ikke var bange for at tage kampe, når de opstod, men var også klar til at anerkende hans fejl og mangler som menneske.