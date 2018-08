To år efter hans død: Princes familie sagsøger hans tidligere læge

To år efter Prince blev fundet død, har hans familie nu lagt sag an mod hans tidligere læge Dr. Schulenberg. Familien beskylder ham for at have fejlbehandlet verdensstjernen og derved have en del af skylden i hans død. Det skriver ABC News.



Den amerikanske popmusiker Prince døde tilbage i 2016, da han fik en overdosis af smertestillende medicin med det farlige stof fentanyl.

Grunden til sagsanlægget er, at familien mener, at Schulenberg hverken har diagnosticeret, rådgivet eller behandlet Prince godt nok for sin afhængighed af smertestillende medicin. Familien mener, at Schulenberg har handlet i strid med god lægepraksis.

Udover at sagsøge Princes tidligere læge har familien også sagsøgt Schulenbergs arbejdsplads, North Memorial Health Care, samt apoteket Walgreen, hvor medicinen blev udskrevet.

Nægter sig skyldig

Schulenberg nægter at have en skyld i Princes død.

En undersøgelse afslørede i sin tid, at verdensstjernen havde oplevet stærke smerter i flere år op til sin død. Man fandt op til flere hundrede forskellige varianter af smertestillende i hans hjem efterfølgende.

Efter den to års lange efterforskning frem til april 2018 konkluderede man, at der var tale om en ulykke.

Beviserne viste, at Prince troede, at han tog den udskrevne medicin Vicodin, men i stedet var han kommet til at tage en forfalsket udgave, som ikke var udskrevet af hans tidligere læge.

Prince blev fundet livløs i en elevator ved sit studie i Minnesota den 21. april 2016. Han blev 57 år.