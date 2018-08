John McCain opgiver behandling for aggressiv kræftsvulst i hjernen

Den respekterede amerikanske senator og tidligere præsidentkandidat for Republikanerne, John McCain, vil ikke længere modtage behandling for den aggressive hjernetumor, som han fik konstateret sidste år.

Det meddeler hans familie i en udtalelse fredag.

Det seneste år har den 81-årige McCain gennemgået flere operationer, og han har overlevet de prognoser, som lægerne oprindeligt stillede for ham.

Men kombinationen af høj alder og den ondsindede kræftsygdoms udvikling har nu »afsagt sin dom«, som familien formulerer det. Derfor indstiller John McCain nu behandlingen.

»Med sin sædvanlige viljestyrke har han valgt at afbryde sin behandling.«

»Vores familie er umådeligt taknemmelig for den støtte og venlighed, som alle hans plejere har udvist hen over det seneste år,« skriver familien.

Dermed tyder det på, at Vietnam-veteranen, den tidligere krigsfange og den mangeårige senator er på vej ind i sin sidste tid. Ifølge New York Times er hans familie samlet omkring ham i hjemstaten Arizona.

McCain, som blev slået af Demokraternes kandidat, Barack Obama, ved præsidentvalget i 2008, har været fraværende fra Washington siden december på grund af den krævende behandling, han har modtaget. Men kræftsygdommen har ikke forhindret ham i at være en benhård kritiker af præsident Donald Trumps udenrigspolitik. Blandt andet da Trump mødtes med Ruslands præsident Putin i juli midt i skandalerne om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 og det formodede nervegiftangreb i Salisbury, Storbritannien.

»Skammelig,« »landsforræderisk,« »total kapitulation«: Trumps Helsingfors-udtalelser udløser stærke reaktioner i egne rækker

Fra sit sygeleje kaldte McCain mødet »en af de mest skamfulde optrædener for en amerikansk præsident i mands minde,« og tilføjede at »skadevirkningerne af præsident Trumps naivitet, egoisme, misvisende sammenligninger og sympati for autokrater er svære at opgøre, men det står klart, at topmødet i Helsinki var en tragisk fejltagelse.«

Forinden havde han på det kraftigste opfordret Trump til at aflyse mødet.