Hundredvis af mennesker markerede årsdag for Charlottesville

Op mod 200 studerende og aktivister fra venstrefløjen gik lørdag på gaden i Charlottesville, Virginia, for at markere årsdagen for sidste års voldsomme sammenstød i byen.

Politiet, der var mødt talstærkt op, bar hjelme med visir og skjolde. Det fik de fremmødte til at råbe af betjentene.

- Hvorfor har I oprørsudstyr på? Der er ikke noget oprør her, lød det fra aktivisterne.

Urolighederne i Charlottesville den 12. august sidste år eskalerede, da en stor gruppe nynazister med hagekorsflag og højrenationale stødte sammen med moddemonstranter.

Nynazisterne marcherede i samlet flok gennem området ved universitet i Virginia, mens de sang antisemitiske slagsange og gik til angreb på moddemonstranter.

En kvinde blev dræbt, og 19 personer såret, da en ung højreekstremist pløjede sin bil ind i demonstranterne.

Flere har siden kritiseret politiet for ikke at gribe hurtigt nok ind, da overfaldene på moddemonstranterne begyndte.

Lørdag råbte flere af de fremmødte "Cops and Klan go hand in hand" (på dansk "politi og Ku Klux Klan går hånd i hånd"), mens de gik ned ad gaderne.

Også USA's præsident, Donald Trump, er blevet kritiseret for sine udtalelser efter sidste års sammenstød.

Flere gange har Trump udtrykt sig tvetydigt om hadgrupper. Han er blandt andet blevet stærkt kritiseret for at sige, at "der var gode folk på begge sider" i Charlottesville.

Politiet oplyser, at lørdagens begivenheder forløb roligt, og at ingen er blevet anholdt i forbindelse med markeringen.

Det var blandt andet en gruppe højreekstreme nationalister, der kalder sig "Unite by Right", som stod bag sidste års demonstration i Charlottesville.

Gruppen har bebudet, at den har arrangeret en ny demonstration på selve årsdagen søndag. Denne gang foran Det Hvide Hus i Washington.

Også ved denne demonstration vil myndighederne skærpe beredskabet.