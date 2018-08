Højreekstremister har fået ja til demonstration ved Det Hvide Hus

En højreradikal gruppe har fået tilladelse til at afholde en demonstration søndag foran Det Hvide Hus i Washington.

Det fordømmes af borgmesteren i den amerikanske hovedstad, Muriel Bowser.

Hun siger, at "det eneste formål med at komme til vores by er at sprede had".

Der er også givet tilladelse af National Park Service (NPS) til moddemonstrationer.

Det er 12. august på etårsdagen for urolighederne i byen Charlottesville i staten Virginia. Her konfronterede borgergrupper nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og andre racistiske grupper.

En moddemonstrant blev dræbt, da en højreekstremist med fuld fart kørte sin bil ind i en gruppe af mennesker.

Den kontroversielle demonstration søndag skal foregå i La Fayette Park, der ligger over for Det Hvide Hus' hovedindgang.

Politiet siger, det er forberedt på begivenhederne, men at der ikke umiddelbart er nogen specifik trussel om vold.

Men politiet i Washington og nabostaten Virginia har koordineret med føderale styrker. Det gør man for at berolige borgere i byen, der frygter, at det ender med sammenstød.

Ifølge BBC har NPS, der har ansvaret for USA's nationalparker og monumenter, torsdag givet den endelige tilladelse til, at der kan forsamles 400 til arrangementet i La Fayette Park.

En af talerne bliver den tidligere leder af Ku Klux Klan David Duke.

Her vil de protestere over, at deres borgerrettigheder blev knægtet i Charlottesville. Her forsøgte de at protestere mod, at man i Charlottesville og andre steder fjerner monumenter af sydstatsgeneraler fra den amerikanske borgerkrig.

- Vi fordømmer had, vi fordømmer antisemitisme, og vi fordømmer den måde at tale på, som vi forventer at høre søndag, siger borgmesteren.

Washington har strikse våbenlove. De højreradikale grupper har fået udtrykkelig besked på at lade skydevåben, knive, peberspray og slagvåben blive hjemme. De må heller ikke marchere i gaderne.