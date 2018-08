Californien kæmper mod den største brand i statens historie

SAN FRANCISCO

To naturbrænde i det nordlige Californien er vokset sammen og er nu den største brand i statens historie.

Mendocino Complex-branden har allerede ædt sig igennem næsten 1.200 kvadratkilometer, siden den begyndte den 27. juli. Det svarer til et område på størrelse med Fyn eller Los Angeles, men Californiens brandmyndigheder forventer ikke, at det vil lykkes at slukke ilden før slutningen af august. Kun omkring en tredjedel af branden er foreløbig under kontrol.

Brandfolk kæmper også med store brande 17 andre steder i Californien. En vedvarende hede kombineret med lav luftfugtighed og stærke vinde har gjort forholdene ideelle for naturbrande, og næsten 4.000 brandfolk er sat ind alene for at bekæmpe Mendocino-branden.

»Alle kæmper som ind i helvede, forholdene er svære og temperaturerne er høje,« skrev Mike McGuire, en statssenator for Californiens nordlige kystregion i en Facebook-kommentar tirsdag morgen.

Hun så ildtornadoerne i horisonten: Pludselig var de ved huset Californiens guvernør advarer om, at større og mere destruktive brande er det nye normale.

En brandmand er kommet til skade og 75 boliger er brændt ned, men ingen lokale er blevet dræbt, sådan som det skete i nabobranden Carr nær byen Redding, hvor syv døde, herunder to brandfolk. I Carr-branden er mere end 1.000 hjem forsvundet op i røg.

Det er endnu uklart, hvad der har udløst Mendocino-branden, men røgen har de seneste dage kunnet ses på himlen helt ned til San Francisco, som ligger tre timers kørsel mod nord.

De voksende og stadig mere destruktive brande har intensiveret en årelang debat om, hvordan Californien bedre kan forvalte skovområder for at forhindre brande samtidig med, at tørke skaber ideelle forhold.

Den hidtidige rekord for Californiens største naturbrand blev sat længere mod syd for bare otte måneder siden ved Ventura og Santa Barbara. Her afsved branden Thomas godt 1.100 kvadratmeter.

Konflikt med Californien eskaleret: Trump bebrejder guvernør for destruktive naturbrande

I 2017 blev der også sat en anden kedelig rekord, da brande i vinregionerne Napa og Sonoma leverede en af de mest destruktive og dødelige brande nogensinde. I alt blev 43 dræbt, herunder to brandmænd.

Situationen har fået Californiens guvernør Jerry Brown til at erklære undtagelsestilstand og bede om føderal hjælp. Det har præsident Trump leveret, men han har også langet ud efter Brown og beskyldt ham for at forværre problemet med miljølove omkring forvaltning af smeltevand. Dette har både brandfolk og eksperter dog afvist.

Californien er kun et af mange steder i verden, har kæmpet med større brande i år, herunder Grækenland, Sverige, Sibirien og senest Portugal. Også i Danmark har den måneder lange sommerhede ført til flere brande og større brandfare.