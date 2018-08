Konflikt med Californien eskaleret: Trump bebrejder guvernør for destruktive naturbrande

SAN FRANCISCO

Normalt er det sådan, at under en krise, hjælpes politikere ad med at løse problemet, og så kan de skændes om ansvaret bagefter.

Men præsident Donald Trump holder sig sjældent til kutyme.

I tweets sendt søndag og mandag kritiserede han til mange eksperters store undren Californiens miljølove og gav indirekte delstatens guvernør Jerry Brown ansvaret for, at en række enorme brande, som i øjeblikket hærger Californien, fortsætter med at vokse i omfang.

»Californiens naturbrande vokser og bliver værre som følge af dårlige miljølove, som ikke tillader massive mængder vand i blive brugt. Flere træer må også fjernes,« skrev præsidenten søndag i et tweet i en henvisning til, at smeltevand nogle steder får lov at løbe ud i Stillehavet.

Mandag kom der et nyt tweet: »Guvernør Brown må tillade, at store mængder vand kan flyde frit fra nord. Bliver tåbeligt ledt ud i Stillehavet. Kan bruges til brande, landbrug og alt andet.«

En talsmand fra Californiens brandvæsen siger imidlertid til Buzzfeed, at det har »rigeligt med vand« til at bekæmpe brandene.

Hun så ildtornadoerne i horisonten: Pludselig var de ved huset Californiens guvernør advarer om, at større og mere destruktive brande er det nye normale.

En professor og naturbrandekspert, LeRoy Westerling fra California University, siger til SF Chronicle, at Californien ikke leder ferskvand ud i Stillehavet.

»Vi forvalter vores vand og bruger vandet i vores floder mange gange, så jeg er ikke sikker på, hvad det er, han foreslår,« sagde han til avisen.

»Selv hvis vi tillod saltvand i vores vandsystem og satte sprinklere op i hele staten, ville det ikke kompensere for den fugt, som vi har mistet som følge af klimaændringer,« fortsatte han.

En mand, der kæmper for at redde sig hus nær Clearlake Oaks, Californien, kommer løbende med en spand vand. Huset overlevede. Foto: Ritzau Scanpix/Noah Berger

Ifølge LA Times er forklaringen på Trumps tweets muligvis kritik fra landmænd i Californiens Central Valley. Ifølge avisen sørger staten for at opretholde et vist vandniveau i flodsystemerne, som løber ud i Stillehavet. Det sker af hensyn til fiskebestande. Mange landmænd, hvoraf mange er republikanere, ønsker imidlertid at bruge mere vand til deres marker.

Det er også muligt, at det er Browns udtalelser om klimaændringer, som har irriteret præsidenten. Brown sagde i weekenden, at konsekvenserne af klimaændringer nu opleves i ”realtid” og advarede om, at Californien skal forvente, at store, destruktive brande er det nye normale. Trump tror som bekendt ikke på menneskeskabte klimaforandringer og har trukket USA ud af klimaaftalen fra Paris.

»Bedstefar, kom og hent os«: Ed Bledsoe havde børnebørnene i røret, indtil de døde i flammerne

Det, der dog står klart, er, at sommerheden i Californien ligesom Europa i år har været både værre og mere vedvarende end normalt.

Selvom det er først på den normale brandsæson, brænder det således allerede 18 steder i delstaten.

Det har foreløbigt kostet ni mennesker livet, herunder seks i branden Carr omkring byen Redding 300 km nord for San Francisco.

37.000 evakueret: 500 boliger ødelagt i eksplosiv ildstorm i Californien

Den største nær Mendocino, ligedes i det nordlige Californien, voksede i weekenden og er nu den næststørste brand i Californiens historie. Sammenlagt har den brændt sig igennem 1.100 kvadratkilometer svarende til en tredjedel af Fyn.

En brand i Yosemite har også ramt hårdt og tvunget myndigheder til at lukke adgangen til dele af den populære nationalpark.

Trump-regeringen godkendte søndag føderal krisehjælp til Californien som følge de mange brande.