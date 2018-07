Storm under opsejling i amerikansk erhvervsliv mod Trump

SAN FRANCISCO

Da Donald Trump stillede op som præsident, lovede han at fremme erhvervslivet interesser. Han ville tilbagerulle miljøregler og bureaukrati. Han ville genforhandle den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, for at fjerne handelsbarrierer. Han ville sætte ’America First’ og give amerikansk erhvervsliv bedre betingelser i hele verden.

Men præsidentens tilgang: at svinge en nedbrydningskugle mod de eksisterende handelsregler for at presse eller true andre lande til at give USA bedre betingelser, har ført til voksende modvilje blandt et oprindeligt begejstret, amerikansk erhvervsliv.

Straftolden på importeret aluminium og stål har allerede ført til usikkerhed og højere råvarepriser for mange amerikanske producenter.

Nogle selskaber, såsom sømproducenten fra Missouri: Mid Continent Nail Corporation, fyrede tidligere på ugen 60 medarbejdere. REC Silicon, der producerer solceller, sagde, at det ville fyre 100 medarbejdere, fordi handelsspændinger mellem USA og Kina har ført til dårlige adgang til det kinesiske marked.

Søm fra Mid Continent Nail Corporation. Virksomheden har fyret 60 medarbejdere, efter at mange af dens kunder er holdt op med at placere nye ordre. Som konsekvens af Trumps straftold kan de købe søm billigere i udlandet. Foto: AP/Bill Greenblatt

Der vil være flere sådanne sideeffekter, hvis Trump gør alvor af sine trusler om told på importerede biler, hvilket vil føre til nye modreaktioner fra de ramte lande. Og mange erhvervsgiganter og analytikere er begyndt at frygte, at det vil påføre den amerikanske økonomi store skader – og at Trump ikke vil anerkende dette, før det er for sent.

Trump peger på bilafgift som USA's bedste handelsmulighed

Nancy Koehn, en erhvervshistoriker på Harvard universitet, sagde, at for hver »knaldperle« Trump kaster afsted, »ser vi selskabsledere og erhvervsgrupper blive mere modige til at stå offentligt frem og gå op mod præsidenten.«

»Historisk set er det ikke naturligt, at store erhvervsgrupper går op imod en republikansk præsident. Trump tror på sin mavefornemmelse om, at hans base vil stå bag ham igennem helvede og højvande, men det er en meget stor satsning uden nogen sikkerhed for succes,« sagde Koehn til Politico.

Dommens dag: Ingen sommerpause for Trumps handelskonflikter

Det seneste skudsalve blev affyret mandag fra det amerikanske handelskammer, som repræsenterer tre millioner amerikanske virksomheder. Handelskammeret advarede om, at regeringen truede med at underminere de økonomiske fremskridt, som det har arbejdet hårdt for at opnå.«

Før det kom amerikanske bilgiganter, General Motors og Ford, med en lignende advarsel.

I sidste uge meddelte motorcykelproducenten Harley-Davidson, at den som konsekvens af EU’s told, der blev indført som reaktion på Trumps told på stål og aluminium, flytter en del af sin produktion til Europa.

Onsdag sagde Kevin Scott fra forbundet af amerikanske sojabønneproducenter til New York Times: »Jeg vil gerne sige til præsidenten: mand, du ødelægger vores markeder.«

Kombinationen af usikkerheden om Nafta og udsigten til at Kina indfører straftold på amerikanske sojabønner har allerede sendt priserne ned.

Kina har beskyldt Trump for at forsøge at afpresse dem og har lovet modskridt, hvis Trump gør alvor af sine trusler om straftold. Amerikanske producenter af sojabønner er bekymret for, hvordan det vil ramme dem. Her er en landmand fra Iowa i gang med at læsse sojabønner til hans trailer. Foto: AP/Charlie Neibergall

»Og hvis vi mister det kinesiske og mexicanske markeder, kan de blive svære at få tilbage,« advarede Scott, som selv dyrker sojabønner i South Dacota, stemte på Trump og støtter præsidenten i hans arbejde for at rulle miljøregler tilbage.

Senest har olieindustrien beklaget sig over, at Trumps forslag om at hjælpe kulindustrien, vil gøre indhug på deres markedsandele samtidig med, at ståltolden gør deres produktionsapparat dyrere.

Løkke: EU vender ikke den anden kind til i handelskrig

Scott Licicome, en jurist med handel som speciale ved tænketanken Cato Institute, forudser, at presset vil vokse på Det Hvide Hus, hvis flere selskaber, særligt på et lokalt niveau, fortsætter med at komme ud med negative meddelelser.

»En ting, som jeg har lagt mærke til, er, at mange små virksomheder, som er afhængige af stål eller aluminium eller det canadiske eksportmarked, er begyndt at fortælle, hvordan det har ramt dem,« sagde han til Politico.

Det sagt, så summer den amerikanske økonomi stadig afsted. Arbejdsløsheden er historisk lav. Opbakning til Trump blandt registrerede republikanske vælgere er nær rekord for nogen republikansk præsident siden Anden Verdenskrig. I en måling fra begyndelsen af juni bakkede 56 pct. af republikanske vælgere op om straftold på stål og aluminium og 78 pct. op om Trumps handelspolitik generelt. Og mens arbejdere bliver fyret et sted, kan præsidenten fortælle, at USA’s stålindustri hyrer flere.

Det letter presset på Trump, som foreløbigt ikke har vist tegn på, at kritikken fra erhvervslivet har fået ham til at overveje at skifte kurs. Tværtom skød talsmand i Det Hvide Hus, Raj Shah, i denne uge tilbage og påpegede, at mange af de grupper, der nu beklager sig, alle har nydt godt af præsidentens politik i form af skattelettelser og mindre bureaukrati.

»De eneste præsidenten ønsker at beskytte er de amerikanske vælgere,« fortsatte han.