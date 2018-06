Løkke: EU vender ikke den anden kind til i handelskrig

EU ser ikke den anden vej, når den amerikanske præsident, Donald Trump, indfører toldsatser på europæiske varer som stål og aluminium.

I stedet er medlemslandene enige om at svare moderat igen - også, hvis Trump fører sine trusler om yderligere toldsatser ud i livet.

Det anfører statsminister Lars Løkke Rasmussen under EU-topmøde i Bruxelles.

- Vi har ikke nogen ambitioner om, at det skal ske. Vi håber på, at fornuften indfinder sig. Det europæiske signal er et signal om ordnede forhold og ordnede rammer om samhandel, siger Løkke.

Senest i sidste uge truede præsident Trump på Twitter med at indføre 20 procents told på europæiske biler, hvis ikke EU's told- og handelsbarrierer fjernes.

Præsidenten henviser til EU's gengældelsestold, som er et direkte modsvar på USA's told på europæisk stål og aluminium, der trådte i kraft 1. juni.

Den europæiske gengældelsestold på 25 procent mod en lang række amerikanske varer svarer til halvdelen af den ramte EU-eksport.

Og det er vigtigt ikke at svare én til én, hvis ikke handelskrigen skal optrappes, lyder det.

- Vi skal prøve at undgå at eskalere en situation. Omvendt kan vi ikke bare vende den anden kind til. Og det er derfor, det europæiske modsvar er moderat, siger statsministeren.

- Verden har ikke bruge for handelskrige, vi har slet ikke brug for krige. Vi har brug for samarbejde og samhandel, siger han.

Det er især Kinas rolle i verdensøkonomien - herunder kinesisk dumping på det internationale stålmarked - der ifølge statsministeren er roden til handelskrigen.

- Det burde vi samarbejde omkring i stedet for at bekrige hinanden, opfordrer Løkke.

De amerikanske toldsatser rammer europæisk eksport, der i 2017 havde en samlet værdi af 48 milliarder kroner.

Men på trods af at handelskrigen har økonomiske konsekvenser for Europa, har det også åbnet nogle døre, mener Løkke.

- Når Trump forfølger denne politik, så skaber det nogle muligheder.

- Der er lande rundt i verden, der ligesom os har forstået, at vi bliver rige af at handle med hinanden, siger han og henviser til forhandlinger om handel med blandt andet Australien og New Zealand.