Fra Kansas til Korea: Trumps straftoldplaner møder global mur af modstand

SAN FRANCISCO - USA’s handelskammer repræsenterer tre millioner virksomheder og er sædvanligvis en nær allieret til republikanere. Men det var svært at se mandag, da verdens største handelsorganisation gik til angreb på præsident Donald Trump og beskyldte ham for at risikere at gøre amerikanere fattigere ved at blæse til global handelskrig.

»Regeringen truer med at underminere de økonomiske fremskridt, som den har arbejdet hårdt for at opnå,« sagde formand for handelskammeret Tom Donohue samtidig med, at kammeret offentliggjorde en ”stat for stat” analyse, som anskueliggjorde, hvor mange arbejdspladser og penge de enkelte delstater risikerer at miste.

Kammerets modkampagne kommer samtidig med voksende kritik fra både ind- og udland. Fredag sendte forbundet for amerikanske bilproducenter, der repræsenterer General Motors og Ford, et fælles brev til handelsministeriet, hvor de advarede mod konsekvenserne.

Trump: EU-landene er måske lige så slemme som Kina med handel

»Trods regeringens gode intentioner, er amerikanske bilproducenter stærkt overbeviste om, at en øgning af told på personbiler, pickups og bildele vil underminere bilindustriens enorme bidrag til vores økonomi og kan få indflydelse på amerikanske bilproducenters fortsatte succes,« sagde forbundsformand Matt Blunt.

Forbundet sagde også om, at det vil føre til markante prisforhøjelser på biler. En bil til 23.600 dollar vil således blive 1.800 dollar dyrere, lød det.

Japanske, sydkoreanske og tyske producenter gav også deres besyv med.

USA’s nærmeste allierede lover at svare igen i handelskonflikt Trump blev rasende, da han blev kritiseret på vej til topmøde med Kim Jong-un.

Fra sydkoreanske Kia, der har investeret milliarder i produktionsfaciliteter i USA, påpegede, at hvis USA’s bilindustri virkelig stod over for en eksistentiel krise som følge af konkurrence udefra, ville mindst en stor bilproducent eller et handelsforbund havde støttet op om sektion 232-undersøgelsen.

»Men det har ingen, så vidt vi ved, gjort,« sagde Kia.

Sektion 232 er en henvisning til en paragraf om national sikkerhed, som Trump-regeringen hidtil har gjort brug af som juridisk grundlag for at indføre straftold på stål og aluminium, og som Trump nu også vil bruge for at kunne lægge told på bilimport.

Trump har noget nær erklæret krig mod Harley-Davidson

Amerikanske producenter af bildele, såsom Magna International og Lear, har også sluttet sig til kritikken. Det samme er en række delstater. Fra Kansas påpegede guvernør Jeff Colyer, der selv er republikaner, at industrien leverer jobs til 60.000 i delstaten og skatteindtægter på over 1 mia. dollar.

Trump har dog støtte fra en stribe fagforbund, herunder arbejdere i bilindustrien og arbejdere i stålindustrien. Men uanset om det så resulterer i et kollaps af aktiemarkedet har Trump ikke tænkt sig at skifte kurs, hævdede handelsminister Wilbur Ross mandag til CNBC.

»Præsidenten forsøger at fikse et mangeårigt problem, som burde havde været ordnet for lang tid siden,« sagde Ross og kaldte det en selvfølge, at der vil være modpres, når »vi forsøger at løse et meget alvorligt problem.«

Wilbur Ross. Foto: AP/Evan Vucci

Trump forsvarede i weekenden også selv sin protektionistiske kurs: »Det, der virkelig kommer til at ske, er, at der ikke er nogen skat,« forudsagde han til Fox News: »Ved du hvorfor? De kommer til at bygge deres biler i USA. De vil producere dem her.«