Trump har noget nær erklæret krig mod Harley-Davidson

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump erklærede tirsdag noget nær krig mod Harley-Davidson.

Præsidenten kaldte selskabets beslutning om at flytte en del af sin produktion til Europa »begyndelsen på enden« for den 115 år gamle ikoniske motorcykelproducent, som Trump tidligere har omfavnet som en af sine amerikanske favoritproducenter og fremhævet som en vækstmotor for amerikansk økonomi.

Han indikerede, at det Wisconsin-baserede selskab ikke var patriotisk nok, fordi det ifølge præsidenten som den første har kastet håndklædet i ringen i Trumps handelskrig med Europa.

»En Harley-Davidson burde aldrig blive bygget i et andet land. Aldrig. Hvis de flytter, vent og se – det vil blive begyndelsen på enden – de overgiver sig. Auraen er væk, og de vil blive beskattet som aldrig før,« skrev han i et tweet og forudså, at der vil komme en modreaktion fra selskabets ellers loyale kunder.

»Folk som kører Harley-Davidsons vil ikke være tilfredse med Harley-Davidson. Det ville jeg heller ikke,« sagde han fra Det Hvide Hus - muligvis som en opfordring til sine støtter om at protestere over for virksomheden.

Trump har mange Harley-fans som vælgere. Der er endda en officiel klub kaldet Bikers for Trump.

Et amerikansk flag hænger under gangbroen, der forbinder to bygninger i hovedkvarteret for Harley-Davidson i Milwaukee, Wisconsin. Som følge af EU's straftold vil selskabet flytte en del af sin produktion til Europa. Foto: Ritzau Scanpix/Scott Olson

Noglere Harley-ejere var tirsdag ikke villige til at vælge side.

»Jeg støtter 100 pct. præsidenten og Harley-Davidson,« sagde Ted Richardson, et medlem af North Georgia Mountain Riders-klub til Politico.

Lederen af Biker for Trumps-gruppen var mere kritisk: »Det ville tjene Harley godt at huske, at motorcykelsamfundet – veteraner og arbejdere – er nogle af de mest patriotiske mennesker i verden, og vi står ved vores præsident,« sagde Chris Cox til CNN.

Trump beskyldte også Harley-Davidson for at bruge Trumps straftold på importeret aluminium og stål og EU’s modreaktion som en undskyldning for noget, som selskabet ville have gjort alligevel. Ergo var det ikke Trump-regeringens nye protektionistiske handelspolitik, som er den primære forklaring på udviklingen, indikerede han.

En ansat ved Harley-Davidson arbejder ved samlebåndet i selskabets fabrik i Menomonee Falls, Wisconsin. Foto: Ritzau Scanpiz/Scott Olson

»Tidligere i år sagde Harley-Davidson, at de ville flytte meget af dets produktion i Kansas City til Thailand. Det var længe inden straftolden blev indført. De bruger bare told og handelskrig som en undskyldning,« skrev præsidenten uden at forholde sig til, at selskabet bliver dobbelt ramt.

Importtolden på stål og aluminium øger råvareudgifterne for selskabet, samtidig med at EU har hævet importtolden på færdige motorcykler fra 6 pct. til 31 pct. Det sidste alene svarer til en omkostningsstigning for virksomheden på 2.200 dollar pr. motorcykel, har selskabet sagt i en meddelelse.

Det er ikke første gang, at Trump langer ud efter selskaber for beslutninger, der ikke passer ind i præsidentens politiske virkelighed. Men angrebet mod Harley-Davidson er alligevel opsigtsvækkende på flere måder.

Paul Ryan, den republikanske leder i Repræsentanternes Hus, er valgt i Wisconsin, hjemstat til Harley-Davidson. Ryan mener, at firmaets beslutning om at flytte dele af sin produktion til Europa, understreger, at ensidig straftold ikke virker. Præsident Trump har en anden mening. Foto: Bloomberg photo by Daniel Acker

Selskabet er mere amerikansk end amerikansk. Skiftende amerikanske præsidenter, fra Ronald Reagon til George W. Bush, har lagt vejen forbi dets fabrikker og er blevet fotograferet på eller med dets motorcykler. Tidligere Alaska-guvernør Sarah Palin kørte i 2011 igennem Washington på en Harley ved det årlige Rolling Thunder rally.

Angrebene vil formentlig frustrere flere republikanere, der i forvejen er dybt bekymrede over Trumps eskalerende handelskrig.

Paul Ryan, den republikanske leder i Repræsentanternes Hus, som er valgt i Wisconsin, sagde mandag, at Harleys beslutning er et tegn på, at ensidig straftold ikke virker.

Senator Ben Sasse, en republikaner, som tidligere har kritiseret Trump, sagde, at problemet ikke er at Harley er upatriotisk: »Det er straftolden som er stupid.«