SAN FRANCISCO – Michael Bloomberg, New Yorks tidligere, politisk uafhængige borgmester, har i fortiden brugt sin personlige formue til både at støtte republikanere og demokrater.

Men forud for det kommende midtvejsvalg til Kongressen i november har Bloomberg ikke efterladt meget tvivl om, hvor han står i dag.

Mangemilliardæren vil bruge 80 mio. dollar fra sin egen personlige formue på at hjælpe demokraterne med at vinde kontrollen tilbage i Repræsentanternes Hus.

Hans begrundelse: Republikanerne i Kongressen har haft næsten to år til at vise, at de kunne regere ansvarligt.

»De har fejlet,« konkluderer Bloomberg i en udtalelse.

»Jeg har aldrig ment, at det tjente folkets interesser, at et parti er helt udelukket fra indflydelse, og det har det seneste halvandet år været bevis for,« fortsætter han og hudfletter republikanerne for »stort set intet at have gjort for række ind over den politiske midterlinje for at sikre tværpolitiske løsninger.«

»Ikke bare på våbenkontrol, klimaændringer, men også jobs, indvandring, sundhedsvæsenet og infrastruktur.«

»Som resultat har Kongressen opnået meget lidt. Dertil – og ikke mindre bekymrende – er Kongressen holdt op med at fungere som en jævnbyrdig del af regeringen og før tilsyn med lovprocessen på den måde, som forfatningen kræver, og befolkningen forventer,« siger han.

Kontantindsprøjtningen er et ekstra løft til demokraternes kandidater, som i forvejen har rejst flere kampagnepenge end republikanerne.

Men det genopliver også spekulationerne om Bloombergs egne, politiske ambitioner. Ved det seneste præsidentvalg overvejede han at stille op som en uafhængig kandidat. Ifølge Financial Times har han imidlertid fortalt en ven, at skulle han beslutte sig for at stille op i 2020, bliver det som en demokrat.

Den tidligere New York-borgmesters beslutning giver også en endnu større rolle til markante New York-personligheder ved det kommende midtvejsvalg. Trump skabte sin formue på Manhattans ejendomsmarked. Bloombergs forgænger i New York, Rudy Giuliani, er i dag Trumps personlige advokat. Demokraternes mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, er også fra New York.

Bloomberg er 76 år, hvilket er fire år ældre end præsident Donald Trump og omkring samme alder som demokraternes tidligere vicepræsident Joe Biden og Bernie Sanders, der ved det seneste valg udfordrede Hillary Clinton i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat.