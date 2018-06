Højreekstreme vil demonstrere i USA's hovedstad

Arrangøren af sidste års højreekstremistiske demonstration i den amerikanske by Charlottesville har ansøgt om at holde en ny demonstration tæt på Det Hvide Hus i Washington.

Det bekræfter myndighederne ifølge Reuters.

Det skal ske i forbindelse med årsdagen for urolighederne i Charlottesville, Virginia den 12. august sidste år.

Jason Kessler, manden der arrangerede sidste års demonstration i Charlottesville, sendte sin nye ansøgning i sidste måned. Ifølge ham selv har han har fået tilladelse til at holde, hvad han kalder en "hvid demonstration for borgerrettigheder".

Men en talsmand for National Park Service, der skal give tilladelsen til at demonstrere i offentlige parker og ved nationale monumenter, siger, at en tilladelse endnu ikke er givet.

Sidste års demonstration, der blev afholdt under banneret "Foren Højre", samlede nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og andre grupper med hvidt overherredømme som fælles sag.

Borgere i Charlottesville: »De kom ikke for at protestere, de var klædt på til kamp, og det var et skræmmende syn« Republikanske senatorer i kø for at kritisere præsident Trump efter rasende og blodige sammenstød i Virginia.

De var mødt op i Charlottesville for at protestere mod, at monumenter af den tidligere sydstatsgeneral Robert E. Lee og andre officerer fra syden, der var aktive under den amerikanske borgerkrig i 1860'erne, fjernes.

De blev mødt af en moddemonstration, og det kom til sammenstød. En yngre kvinde blev dræbt, da en højreekstremist kørte sin bil ind i en gruppe demonstranter.

Præsident Donald Trump blev efterfølgende stærkt kritiseret for at sige, at "der var gode folk på begge sider".