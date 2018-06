Udenrigsminister: USA genoptager øvelser med Sydkorea, hvis Nordkorea ikke længere forhandler i god tro

USA håber på en "større" nedrustning fra Nordkoreas side frem til 2020, siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Men USA vil genoptage militærøvelser sammen med Sydkorea, hvis Nordkorea ikke længere forhandler i god tro, lader han forstå.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og AFP.

- En større nedrustning ... Den håber vi, at vi kan opnå i løbet af to et halvt år, siger Pompeo.

Det vil falde sammen med udløbet af Trumps første præsidentperiode. Han ventes at forsøge at blive genvalgt i 2020.

Præsident Donald Trump meddelte tirsdag, få timer efter sit møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore at han havde lovet at indstille USA's fælles militærøvelser med Sydkorea.

Trump og Kim underskrev en erklæring, hvor Nordkorea lover at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.

- Jeg føler mig ret sikker på, at de forstår, at der vil være en omfattende verifikation, forklarer Pompeo og henviser til internationale kontrollanter, der skal bevidne, at Nordkorea afvikler sine atomvåben.

Pompeo landede onsdag i Sydkorea for at orientere den sydkoreanske regering om mødet mellem Trump og Kim.

Han fortæller, at han vil stå i spidsen for forhandlinger med Nordkorea. Han forventer, at parterne vil genoptage deres forhandlinger i næste uge.

Præsident Trump sagde, da han tidligere onsdag landede i USA, at atomtruslen fra Nordkorea nu er fortid.

Men kritikere påpeger, at det er en meget løs aftale, som præsidenten har indgået med Kim.

Den er i sin ordlyd svagere end tidligere internationale aftaler om atom- og raketnedrustning, der er indgået med Nordkorea de seneste 25 år. Det var aftaler, som Nordkorea siden løb fra for i stedet at arbejde videre med at sikre sig atomvåben.

Samtidig indeholder aftalen ikke meget mere, end hvad Kim og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, aftalte på et møde i grænsebyen Panmunjom i april. Her lovede Kim at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.